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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:15

freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.

ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
AndrKZS
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07

  Долярчик написав:...ну, раз пішла "така жара" і поламали тренд наніц :mrgreen: то прийшов час написати НОВИЙ прогноз!(але, того разу на квартал - до літа) - і взагалі, буду тепер щокварталу писати новий прогноз...
... і такссссс:
на ЧР
березень(на кінець місяця) - 26,6/27,1
квітень - 26,7/27,4
травень - 26,3/26,9

.... щось, я трохи "мажу" з прогнозами :mrgreen:... хоч бери та знижуй їх на 1-ну гривню :mrgreen:
(але, зараз, напевно, і Адам Сміт "губиться в свої свідченнях"!) :mrgreen:..... доречі, що він зараз пише-прогнозує?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:18

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Долярчик написав:
  Долярчик написав:...ну, раз пішла "така жара" і поламали тренд наніц :mrgreen: то прийшов час написати НОВИЙ прогноз!(але, того разу на квартал - до літа) - і взагалі, буду тепер щокварталу писати новий прогноз...
... і такссссс:
на ЧР
березень(на кінець місяця) - 26,6/27,1
квітень - 26,7/27,4
травень - 26,3/26,9

.... щось, я трохи "мажу" з прогнозами :mrgreen:... хоч бери та знижуй їх на 1-ну гривню :mrgreen:
(але, зараз, напевно, і Адам Сміт "губиться в свої свідченнях"!) :mrgreen:..... доречі, що він зараз пише-прогнозує?

Все кризу фінансову згадує. З останнього
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diegot_tar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:37

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Ну, тут как обычно)) Олигархам не нравится падение курса, надо подстегнуть оленей))
"Долар може подорожчати до 30 гривень до кінця 2018 року — Мінекономіки"
https://hromadske.ua/posts/do-kintsia-r ... -ekonomiky
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:48

  Alex2006 написав:Ну, тут как обычно)) Олигархам не нравится падение курса, надо подстегнуть оленей))
"Долар може подорожчати до 30 гривень до кінця 2018 року — Мінекономіки"
https://hromadske.ua/posts/do-kintsia-r ... -ekonomiky


А зачем они дублируют информацию, мы и так знаем, что расчётный курс на конец 2018 года будет 30,1.Это объявили уже давно.Летом по 25 доллар будет минуты 3-4 всего, т к огромная масса желающих будет одновременно пытаться его купить.Соответственно потом лавинообразный рост вверх.Импульс будет такой силы, что поднимет курс примерно до бывшего максимума около 40 и затем постепенно опустится к расчётному значению в 30.Это самый вероятный сценарий, но могут случиться ещё и невероятные :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:36

  Vitl написав:
  Alex2006 написав:Ну, тут как обычно)) Олигархам не нравится падение курса, надо подстегнуть оленей))
"Долар може подорожчати до 30 гривень до кінця 2018 року — Мінекономіки"
https://hromadske.ua/posts/do-kintsia-r ... -ekonomiky


А зачем они дублируют информацию, мы и так знаем, что расчётный курс на конец 2018 года будет 30,1.Это объявили уже давно.

Я же и написал зачем - информационная обработка оленей. Олигархов не устраивает падение курса, ведь тогда меньше можно оставить в оффшорах, поэтому нужно подстегнуть олений спрос. Вот снова пошли набросы:
https://www.epravda.com.ua/news/2018/04/18/636109/

  Vitl написав:Летом по 25 доллар будет минуты 3-4 всего, т к огромная масса желающих будет одновременно пытаться его купить.Соответственно потом лавинообразный рост вверх.Импульс будет такой силы, что поднимет курс примерно до бывшего максимума около 40 и затем постепенно опустится к расчётному значению в 30.Это самый вероятный сценарий, но могут случиться ещё и невероятные :D

:D :D :D Ну, такие фантазии от будеттолькодорожателей мы слышим постоянно. На загон-портале такое чуть ли не каждый день напаривают читателям с целью моральной подготовки к загону, но итоги-то мы знаем :) Оленей постригут, курс откатит назад.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:37

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

...ну що тут?
Прогнозерів/прогнозисток більше немає? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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