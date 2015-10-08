freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:15
freeze
Просто всё великолепно. Если сильно повезет, к 2023 году натянем на уровень 2013 года.
ВВП 2013 було з Кримом і Донбасом... рахувати зараз не сильно доцільно??? А середньої зарплати в 2013 була 400 доларів - буде до 2020 року.
Додано: Вів 27 бер, 2018 22:07
.... щось, я трохи "мажу" з прогнозами ... хоч бери та знижуй їх на 1-ну гривню
(але, зараз, напевно, і Адам Сміт "губиться в свої свідченнях"!) ..... доречі, що він зараз пише-прогнозує?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 28 бер, 2018 09:18
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Все кризу фінансову згадує. З останнього
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:37
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Ну, тут как обычно)) Олигархам не нравится падение курса, надо подстегнуть оленей))
"Долар може подорожчати до 30 гривень до кінця 2018 року — Мінекономіки"
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 15 кві, 2018 16:48
А зачем они дублируют информацию, мы и так знаем, что расчётный курс на конец 2018 года будет 30,1.Это объявили уже давно.Летом по 25 доллар будет минуты 3-4 всего, т к огромная масса желающих будет одновременно пытаться его купить.Соответственно потом лавинообразный рост вверх.Импульс будет такой силы, что поднимет курс примерно до бывшего максимума около 40 и затем постепенно опустится к расчётному значению в 30.Это самый вероятный сценарий, но могут случиться ещё и невероятные
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:36
Я же и написал зачем - информационная обработка оленей. Олигархов не устраивает падение курса, ведь тогда меньше можно оставить в оффшорах, поэтому нужно подстегнуть олений спрос. Вот снова пошли набросы:
Ну, такие фантазии от будеттолькодорожателей мы слышим постоянно. На загон-портале такое чуть ли не каждый день напаривают читателям с целью моральной подготовки к загону, но итоги-то мы знаем Оленей постригут, курс откатит назад.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 19 тра, 2018 21:06
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
То що, до липня можна, навіть, не намагатись щось прогнозувати?
(і Адам Сміт мовчить, чи знову є щось його нове?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:02
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Літом побачимо нижче 26... зимою може скочити до 29...
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