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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:41

  AndrKZS написав:Vitl
Так як і раніше писав 60% грн депо, 40% долар депо...
Які будуть поради??? Може трохи доларів прикупити і зимою скинути???
Саме цікаво що влада і різні експерти в своїх статтях малюють долар на 2019 30грн, 2020 31грн, 2021 31.5 грн... В цьому році заложили 29грн курс? і де він?


Не буду много повторять,но курс снижен по причине попыток займа внутри страны.Как только займ станет возможен внешний. всё станет на свои места.Имхо.Гривну оприходовать в ближайшее время однозначно.Кто ступенчато и по светлофору это делает, уже начали.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 21:40

  Vitl написав:А ведь манипулятор может заработать, сделав что то не по плану.

Нет. Манипулятор сможет что-то заработать, сделав что-то не по-плану лишь в том случае, когда олени поведутся на это. Если никто не поведется на его манипуляцию - он ничего не заработает. Так что, заработок загонял зависит лишь от поведения оленей, как ни странно.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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