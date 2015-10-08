|
|
|
ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 тра, 2018 17:41
AndrKZS написав:Vitl
Так як і раніше писав 60% грн депо, 40% долар депо...
Які будуть поради??? Може трохи доларів прикупити і зимою скинути???
Саме цікаво що влада і різні експерти в своїх статтях малюють долар на 2019 30грн, 2020 31грн, 2021 31.5 грн... В цьому році заложили 29грн курс? і де він?
Не буду много повторять,но курс снижен по причине попыток займа внутри страны.Как только займ станет возможен внешний. всё станет на свои места.Имхо.Гривну оприходовать в ближайшее время однозначно.Кто ступенчато и по светлофору это делает, уже начали.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14116
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 тра, 2018 21:40
Vitl написав:
А ведь манипулятор может заработать, сделав что то не по плану.
Нет. Манипулятор сможет что-то заработать, сделав что-то не по-плану лишь в том случае, когда олени поведутся на это. Если никто не поведется на его манипуляцию - он ничего не заработает. Так что, заработок загонял зависит лишь от поведения оленей, как ни странно.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3153
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 тра, 2018 18:20
Alex2006 написав: Vitl написав:
А ведь манипулятор может заработать, сделав что то не по плану.
Нет. Манипулятор сможет что-то заработать, сделав что-то не по-плану лишь в том случае, когда олени поведутся на это. Если никто не поведется на его манипуляцию - он ничего не заработает. Так что, заработок загонял зависит лишь от поведения оленей, как ни странно.
О, пластинка ещё не запилилась
В аленях у нас сомнения как раз то и нету, т к алени у нас каждые 9 из 10
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14116
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:43
Индекс доллара до конца года думаю будет колебаться в районе 88-90. Потому что сейчас идет коррекция.
-
fefelova
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 31.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:19
Vitl написав:
В аленях у нас сомнения как раз то и нету, т к алени у нас каждые 9 из 10
Не сказал бы, в этом году главных оленей снова стригли по 29, а не по 31. И упали мы гораздо быстрее прошлого года. Это свидетельствует о том, что еще больше бывших оленей решили перестать спонсировать загонялам поездки на мальдивы за свой счет. Их теперь сложнее развести на покупку бакса во время загонов. Вон сколько олигархи пытались напарить всем курс бюджета 29+, и что? Не повелись, курс упал. А вот если не примут нормальный закон про анти кор суд, вот тогда уже будет реальный рост, а не загонный. Так что сейчас есть смысл частично зайти в валюту.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 3153
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 17:44
fefelova написав:
Индекс доллара до конца года думаю будет колебаться в районе 88-90. Потому что сейчас идет коррекция.
Где то отдалённо и индекс может повлиять на курс
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14116
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:13
Alex2006 написав:
Так что сейчас есть смысл частично зайти в валюту.
Ну, раз вже й Ви радите заходити, то тоді дійсно восени, або зимою буде "олень-шоу"
Пострижуть усіх (с)
-
Зорро
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 11
- З нами з: 02.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 чер, 2018 23:45
Vitl написав: AndrKZS написав:
Літом побачимо нижче 26... зимою може скочити до 29...
Если сейчас опросить форум, то уверен, что 99% форумчан скажут то же самое...В этом и проблема, т к всё очень просто и предсказуемо.А ведь манипулятор может заработать, сделав что то не по плану.
форумчани це люди просунуті, які цікавляться фінансами, проглядають графіки попередніх періодів ітд. Не хочу образити цей форум але 99% форумчан в частці населення країни це мізер. Повірте більшість людей не думає про заробіток на сезонних коливаннях, по причині або не знає або боїться.
Думаю, що навіть якби ми всім форумом пішли і в один день купили бакс, ми бобсь, що б не змогли підняти готівковий курс навіть на 5коп.
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|613
|140812
|
|
|149
|52643
|
|
|1865
|444426
|
|