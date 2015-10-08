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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:58
До конца года 28, скриньте
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fefelova
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Додано: Вів 19 чер, 2018 22:44
fefelova написав:
До конца года 28, скриньте
... 28 - раз, 28 - два, 28..... - даю 29!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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