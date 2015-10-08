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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:58
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
До конца года 28, скриньте
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:44
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:27
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Запрошую всіх взяти участь: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:46
26.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 23 чер, 2018 16:00
У вас есть возможно и утереть нос всем оппонентам и заработать. Берите участие в конкурсе
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:40
Я это и так периодически делаю и без всяких конкурсов А заработков мне тоже и так хватает
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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