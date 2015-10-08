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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 21:58

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

До конца года 28, скриньте
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:44

  fefelova написав:До конца года 28, скриньте

... 28 - раз, 28 - два, 28..... - даю 29! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:27

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Запрошую всіх взяти участь: Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:46

  Долярчик написав:
  fefelova написав:До конца года 28, скриньте

... 28 - раз, 28 - два, 28..... - даю 29! :mrgreen:

26.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:00

  Alex2006 написав:
  Долярчик написав:
  fefelova написав:До конца года 28, скриньте

... 28 - раз, 28 - два, 28..... - даю 29! :mrgreen:

26.

У вас есть возможно и утереть нос всем оппонентам и заработать. Берите участие в конкурсе 8)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 08:40

  Faceless написав:
  Alex2006 написав:
  Долярчик написав:... 28 - раз, 28 - два, 28..... - даю 29! :mrgreen:

26.

У вас есть возможно и утереть нос всем оппонентам и заработать. Берите участие в конкурсе 8)

Я это и так периодически делаю и без всяких конкурсов :) А заработков мне тоже и так хватает :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:33

Рассчитываю на пик по доллару в январе межу 29-31. Шансы менее 29 примерно такиеже, как и выше 31. То-есть только форс мажоры. На новый год прогнозировать не берусь ибо вокруг праздничных каникул всегда было куча манипуляций с курсом.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:47

  Moneta написав:На новый год прогнозировать не берусь ибо вокруг праздничных каникул всегда было куча манипуляций с курсом.

Это точно:
1. Могут задрать до небес, чтоб в последний день откорректировать бюджет (доходы и расходы). Плюс лавина "освоения тендеров"
2. Могут загнать под плинтус, чтоб показать перемогу. Объяснить это "рістом" экономики, и сдачей валютных заначек для покупки подарков
Всё IMHO
Вкладчик1234
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