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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:47
AndrKZS написав:приємний маніяк
Тобто коли наближаються вибори то курс буде рости по вашому??? чи як?
Навпаки, або будуть тримати зубами, або штучно ще трохи знизять перед виборами
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приємний маніяк
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