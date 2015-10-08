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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:47

  AndrKZS написав:приємний маніяк
Тобто коли наближаються вибори то курс буде рости по вашому??? чи як?

Навпаки, або будуть тримати зубами, або штучно ще трохи знизять перед виборами :?
приємний маніяк
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 16:36

  приємний маніяк написав:
  AndrKZS написав:приємний маніяк
Тобто коли наближаються вибори то курс буде рости по вашому??? чи як?

Навпаки, або будуть тримати зубами, або штучно ще трохи знизять перед виборами :?

Це ж треба так - у Долярчика два з чотирьох ніків заблоковані. :shock:
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  #<1 ... 78910
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