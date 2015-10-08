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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:47
AndrKZS написав:приємний маніяк
Тобто коли наближаються вибори то курс буде рости по вашому??? чи як?
Навпаки, або будуть тримати зубами, або штучно ще трохи знизять перед виборами
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приємний маніяк
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Додано: Нед 15 лип, 2018 19:44
tea
А можна поцікавитись, чи то просто Ваше припущення, чи то Вам відома конфідинційна інфа?
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:13
Позитивчик написав:tea
А можна поцікавитись, чи то просто Ваше припущення, чи то Вам відома конфідинційна інфа?
Моє припущення.Невже по стилю написання не видно?
Конфіденційної інформації не маю,бо не є модератором.
П.С.Доки писав,то помітив,що всі чотири ніки Долярчика заблоковані.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:33
Зрозуміло
А чому саме чотири, а не два, чи десять?
І чому, саме Долярчик Вас зацікавив? Ви ж самі писали, що тут, чуть не в кожного є по два-три ніки?
Бачу, на сусідній гілці, що вже і я став Долярчиком)))
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:38
Позитивчик написав:
Зрозуміло
А чому саме чотири, а не два, чи десять?
Поки що виявлено чотири.Але я можу помилятись.Здається,вже п"ять.
Я не писав,що майже в кожного,я писав - у багатьох.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 09:59
tea
А з іншого боку, яка різниця в кого скільки ніків?
Нехай собі пишуть на здоров'я!
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