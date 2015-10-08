ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Додано: Сер 26 вер, 2018 19:57

AndrKZS написав: Vitl

Буде більше 29 можна трохи скинути долара і на грн депо... дивлячись як будемо іти вверх... до виборів можливі різні сюрпризи... як і писав після виборів курс буде нижче 29. це моє бачення... Криптовалютой не цікавлюся... там все в тумані... як вирости швидко може так і в низ... Криза 2008 тебе бачу крепко нашугала Буде більше 29 можна трохи скинути долара і на грн депо... дивлячись як будемо іти вверх... до виборів можливі різні сюрпризи... як і писав після виборів курс буде нижче 29. це моє бачення... Криптовалютой не цікавлюся... там все в тумані... як вирости швидко може так і в низ... Криза 2008 тебе бачу крепко нашугала

С конца...Не нашугала, а научила.Я потерял всего то ок 5000 долларов на той крызе - пустяки.В октябре 2008 заканчивались три гривневых депо, которые я откупил по 6,38(успел ещё), в результате убыток составил вышеприведённую цифру, т к сдавал по 5,05.Меня больше осекли другие приключения в банковской системе, после которых я туда ещё и с такими ставками по депо , идти совсем не желаю.По крипте ты правильно написал, там очень всё резко и непредсказуемо.Это если в общем, а если в частности, то всё решаемо, но главное - туда нельзя влазить жизненно важными деньгами.И нужно очень много работать - читать, анализировать, торговать.После выборов меньше 29...и как вкладчик всея Киева написал и даже 26...27Товарищи, откуда по вашему такой курс возьмётсяПохоже, что вы просто верите в чудеса и будете его ждать.А то, что нам транш не дают на фоне огромных долговых выплат.Что начался отток капитала из развивающихся экономик.То, что соцстандарты будут поднимать путём печати гривен.Да и сами они прогнозы публикуют 29-30 и выше.Запомните - чудес не бывает