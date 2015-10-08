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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 вер, 2018 23:25
AndrKZS написав:Vitl
Буде більше 29 можна трохи скинути долара і на грн депо... дивлячись як будемо іти вверх... до виборів можливі різні сюрпризи... як і писав після виборів курс буде нижче 29. це моє бачення... Криптовалютой не цікавлюся... там все в тумані... як вирости швидко може так і в низ... Криза 2008 тебе бачу крепко нашугала
Спецы кажуть шо весной-летом будет 26-27, побачим
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Додано: Сер 26 вер, 2018 19:57
AndrKZS написав:Vitl
Буде більше 29 можна трохи скинути долара і на грн депо... дивлячись як будемо іти вверх... до виборів можливі різні сюрпризи... як і писав після виборів курс буде нижче 29. це моє бачення... Криптовалютой не цікавлюся... там все в тумані... як вирости швидко може так і в низ... Криза 2008 тебе бачу крепко нашугала
С конца...
Не нашугала, а научила.Я потерял всего то ок 5000 долларов на той крызе - пустяки.В октябре 2008 заканчивались три гривневых депо, которые я откупил по 6,38(успел ещё), в результате убыток составил вышеприведённую цифру, т к сдавал по 5,05.Меня больше осекли другие приключения в банковской системе, после которых я туда ещё и с такими ставками по депо , идти совсем не желаю.По крипте ты правильно написал, там очень всё резко и непредсказуемо.Это если в общем, а если в частности, то всё решаемо, но главное - туда нельзя влазить жизненно важными деньгами.И нужно очень много работать - читать, анализировать, торговать.
После выборов меньше 29...и как вкладчик всея Киева написал и даже 26...27
Товарищи, откуда по вашему такой курс возьмётся
Похоже, что вы просто верите в чудеса и будете его ждать.А то, что нам транш не дают на фоне огромных долговых выплат.Что начался отток капитала из развивающихся экономик.То, что соцстандарты будут поднимать путём печати гривен.Да и сами они прогнозы публикуют 29-30 и выше.Запомните - чудес не бывает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Суб 29 вер, 2018 12:48
Vitl
нижче 29 після виборів буде деякий час весняно літній сезон... а на осінь 2019 все можливо??? як кажуть поживемо побачимо... На даний час качелі по курсу використовую тільки що б скинути долар і на грн депо. за 3 роки курс качається десь в одному коридорі по трохи вверх ... ну якщо скинув долар по 25 і за 3 роки під 10% - 12% грд депо = 33 - 35 так приблизно.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 18:14
AndrKZS написав:Vitl
нижче 29 після виборів буде деякий час весняно літній сезон... а на осінь 2019 все можливо??? як кажуть поживемо побачимо... На даний час качелі по курсу використовую тільки що б скинути долар і на грн депо. за 3 роки курс качається десь в одному коридорі по трохи вверх ... ну якщо скинув долар по 25 і за 3 роки під 10% - 12% грд депо = 33 - 35 так приблизно.
такой счёт имеет одну проблему - он не учитывает периодические сильные девальвации.очередная из них может скоро нагрянуть.ну если и не скоро. то в промежутках по 3 года очень вероятно.Ну и плюс у кого есть доверие к бс у кого его нет.Там когда возникают проблемы, то законы нашего госва перестают работать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 20:37
Vitl
Те що курс буде поступово рости то це очевидно. Звичайно можлива різка девальвація гривні... головне бути до цього готовим... Економіка України як не крути помаленьку росте, і про середні зарплати я писав що до 2020 року доженемо зарплати 2013 року.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 09:35
Alex2006 написав:
26.ХХ в декабре в силе
Осталось чуть более 1 грн до цели
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 12:11
Alex2006 написав: Alex2006 написав:
26.ХХ в декабре в силе
Осталось чуть более 1 грн до цели
Успехов. Я был бы только за
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Додано: Суб 06 жов, 2018 19:46
Эх, гривнепатриоты вы наши.Особенно цель завуалировалась - 26,ХХ это не меньше 26,99 конечно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 19:57
... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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