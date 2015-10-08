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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:43
... і то правда! - Я б сам прикупив би ПА 27,5.......а так кидаю вільну гривню на депо до весни.... - і як блисне 27,5 - то, дійсно - багато не прикуплю!
(але, може багато хто тримає гривню на коротких/тижневих депо і кеди тримає напоготові? )
- хоч сумніваюсь, що цієї зими можна буде злити доляр з великим профітом, закуплений по 26,хх і 27,хх!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:55
Долярчик написав:
... і то правда! - Я б сам прикупив би ПА 27,5.......а так кидаю вільну гривню на депо до весни.... - і як блисне 27,5 - то, дійсно - багато не прикуплю!
(але, може багато хто тримає гривню на коротких/тижневих депо і кеди тримає напоготові? )
- хоч сумніваюсь, що цієї зими можна буде злити доляр з великим профітом, закуплений по 26,хх і 27,хх
!
Вот именно. Если и будет какой-то "плюс", то крайне незначителен относительно периода ожидания на грн депо. Тем более, что ставки сейчас растут и для принимающих решение сейчас есть еще больше гибкости, чем для принимающих решение пару месяцев назад.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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