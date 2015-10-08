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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:43

  Alex2006 написав:
  Долярчик написав:... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним" :mrgreen:

Была бы еще на это гривна... :)

... і то правда! - Я б сам прикупив би ПА 27,5.......а так кидаю вільну гривню на депо до весни.... - і як блисне 27,5 - то, дійсно - багато не прикуплю!
(але, може багато хто тримає гривню на коротких/тижневих депо і кеди тримає напоготові? )
- хоч сумніваюсь, що цієї зими можна буде злити доляр з великим профітом, закуплений по 26,хх і 27,хх! :)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:55

  Долярчик написав:
  Alex2006 написав:
  Долярчик написав:... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним" :mrgreen:

Была бы еще на это гривна... :)

... і то правда! - Я б сам прикупив би ПА 27,5.......а так кидаю вільну гривню на депо до весни.... - і як блисне 27,5 - то, дійсно - багато не прикуплю!
(але, може багато хто тримає гривню на коротких/тижневих депо і кеди тримає напоготові? )
- хоч сумніваюсь, що цієї зими можна буде злити доляр з великим профітом, закуплений по 26,хх і 27,хх! :)

Вот именно. Если и будет какой-то "плюс", то крайне незначителен относительно периода ожидания на грн депо. Тем более, что ставки сейчас растут и для принимающих решение сейчас есть еще больше гибкости, чем для принимающих решение пару месяцев назад.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:03

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Alex2006 написав:
  Долярчик написав:... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним" :mrgreen:

Была бы еще на это гривна... :)
Гривна всегда есть
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10

  Faceless написав:
Alex2006 написав:
  Долярчик написав:... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним" :mrgreen:

Была бы еще на это гривна... :)
Гривна всегда есть

... але, все залежить від її кількості! :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 09:24

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

... думаю, що на кінець року курс коливатиметься в межах 29,00-29,50
- але вже в грудні, моя думка може трохи змінитись, так як приймаю участь тут
topic216630.html?start=430
... а там, що-два тижні потрібно думку змінювати))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 19:39

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

... бачу, що все попереношували :)
.... напевно, так буде віднішше... :mrgreen:
- може тепер прозріють, роздупляться і почнуть приймати участь в цьому конкурсі :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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