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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 жов, 2018 12:43
... і то правда! - Я б сам прикупив би ПА 27,5.......а так кидаю вільну гривню на депо до весни.... - і як блисне 27,5 - то, дійсно - багато не прикуплю!
(але, може багато хто тримає гривню на коротких/тижневих депо і кеди тримає напоготові? )
- хоч сумніваюсь, що цієї зими можна буде злити доляр з великим профітом, закуплений по 26,хх і 27,хх!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:55
Долярчик написав:
... і то правда! - Я б сам прикупив би ПА 27,5.......а так кидаю вільну гривню на депо до весни.... - і як блисне 27,5 - то, дійсно - багато не прикуплю!
(але, може багато хто тримає гривню на коротких/тижневих депо і кеди тримає напоготові? )
- хоч сумніваюсь, що цієї зими можна буде злити доляр з великим профітом, закуплений по 26,хх і 27,хх
!
Вот именно. Если и будет какой-то "плюс", то крайне незначителен относительно периода ожидания на грн депо. Тем более, что ставки сейчас растут и для принимающих решение сейчас есть еще больше гибкости, чем для принимающих решение пару месяцев назад.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Нед 07 жов, 2018 22:03
Alex2006 написав: Долярчик написав:
... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним"
Была бы еще на это гривна...
Гривна всегда есть
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Faceless
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:10
Faceless написав: Alex2006 написав: Долярчик написав:
... та то но "блисне" 27,5 як зразу почується стукіт копит..... за "нікомунепотрібним"
Была бы еще на это гривна...
Гривна всегда есть
... але, все залежить від її кількості!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 30 жов, 2018 09:24
... думаю, що на кінець року курс коливатиметься в межах 29,00-29,50
- але вже в грудні, моя думка може трохи змінитись, так як приймаю участь тутtopic216630.html?start=430
... а там, що-два тижні потрібно думку змінювати))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Суб 03 лис, 2018 19:39
... бачу, що все попереношували
.... напевно, так буде віднішше...
- може тепер прозріють, роздупляться і почнуть приймати участь в цьому конкурсі
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:04
Здравствуйте! Помогите советом! Есть сбережения, долларовые(лежат дома в "банке" трехлитровой) и гривневые (лежат в банке на депозите на 6 мес. под 14% годовых без налоговые) Завтра заканчивается срок. Оставлять депозит или закрывать и купить доллары? Больше склоняюсь к первому варианту, так как долларовые сбережения уже имеются. Жду вашего мнения.
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nanka7771
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:39
nanka7771 написав:
Здравствуйте! Помогите советом! Есть сбережения, долларовые(лежат дома в "банке" трехлитровой) и гривневые (лежат в банке на депозите на 6 мес. под 14% годовых без налоговые) Завтра заканчивается срок. Оставлять депозит или закрывать и купить доллары? Больше склоняюсь к первому варианту, так как долларовые сбережения уже имеются. Жду вашего мнения.
Может на первый взгляд странно, но лучше так, как вы думаете.Депозит желательно на полгода.Преимущество будет в продолженной диверсификации.Возможно до выборов с гривной сильного стресса ещё не успеет случиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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