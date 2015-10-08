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ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20
nanka7771 написав:
проворачивать кое какие дела,кое что покупать и продавать
Соль, мед, фен, бошки ?
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