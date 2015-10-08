ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Соль, мед, фен, бошки ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:18
Минус в том, что на "кое-какие дела" нужно постоянно тратить свое время, а на депозит - нет. И если разница с депозитом выйдет незначительная, то и нет смысла заморачиватся.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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