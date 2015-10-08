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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:18
Минус в том, что на "кое-какие дела" нужно постоянно тратить свое время, а на депозит - нет. И если разница с депозитом выйдет незначительная, то и нет смысла заморачиватся.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 10 лис, 2018 11:20
Стратегія збереження своєї "скирди" на 2018рік))
...погоджуюсь з порадою Вітла...
... а також, правильно Алекс радить!
- от мій бізне, за минулий 2017р, приніс ~36-38%річних в грн, але забирає ВЕСЬ(!) мій вільний час!
... і от Я останніх два місяці "вільну" гривню кидаю, виключно, на депостовпці, або просто на піврічне депо, які закінчуються в березні-квітні-травні, і заодно, ще буду набивати піврічні депостовпці з поповненням!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:00
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Панове, чи є зараз сенс відкривати валютний депозит взагалі? Чи чекати виборів?
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:57
.... переважна більшість тутешніх панів стверджує, що до виборів - "все буде пучком"!
- ну і звісно, якщо пу не зробить "пу"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:22
На часть суммы в надежном банке - да. На всю сумму сразу - не стоит. Нужна диверсификация, гривна - почти вся на депо, кроме нужных свободных средств, бакс - частично на депо, частично наличкой. Пропорции решайте для себя сами. Лично у меня 77% гривна на депо и ощадных счетах, 15% - баксы на депо и ощадных счетах, а остальное - баксы и евро наличкой.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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