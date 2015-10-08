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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:20

  nanka7771 написав:проворачивать кое какие дела,кое что покупать и продавать


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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:18

  nanka7771 написав:Есть ещё один вариант, я забыла здесь его написать, можно закрыть депозит и проворачивать кое какие дела, кое что покупать и продавать. У меня одни такие гривневые запасы уже три года так работают, довольно не плохо получается.

Минус в том, что на "кое-какие дела" нужно постоянно тратить свое время, а на депозит - нет. И если разница с депозитом выйдет незначительная, то и нет смысла заморачиватся.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:20

Стратегія збереження своєї "скирди" на 2018рік))

...погоджуюсь з порадою Вітла...
... а також, правильно Алекс радить!

- от мій бізне, за минулий 2017р, приніс ~36-38%річних в грн, але забирає ВЕСЬ(!) мій вільний час!
... і от Я останніх два місяці "вільну" гривню кидаю, виключно, на депостовпці, або просто на піврічне депо, які закінчуються в березні-квітні-травні, і заодно, ще буду набивати піврічні депостовпці з поповненням!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:00

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Панове, чи є зараз сенс відкривати валютний депозит взагалі? Чи чекати виборів?
ivan_naumeiko
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:57

  ivan_naumeiko написав:Панове, чи є зараз сенс відкривати валютний депозит взагалі? Чи чекати виборів?

.... переважна більшість тутешніх панів стверджує, що до виборів - "все буде пучком"!
- ну і звісно, якщо пу не зробить "пу"! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:22

  ivan_naumeiko написав:Панове, чи є зараз сенс відкривати валютний депозит взагалі? Чи чекати виборів?

На часть суммы в надежном банке - да. На всю сумму сразу - не стоит. Нужна диверсификация, гривна - почти вся на депо, кроме нужных свободных средств, бакс - частично на депо, частично наличкой. Пропорции решайте для себя сами. Лично у меня 77% гривна на депо и ощадных счетах, 15% - баксы на депо и ощадных счетах, а остальное - баксы и евро наличкой.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:22

Час відкривати тему прогнозу на 2019?
Чи є бажаючі вгадувати курс на 31.12.18?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 09:00

  tobias написав:Час відкривати тему прогнозу на 2019?
Чи є бажаючі вгадувати курс на 31.12.18?

.... бачу, чим раз, тим нецікавішою стає ця тема....
- чому?
1) - тому, що ми бачимо, що курс "роблять", який хочуть! - який не піддається ніяким аналізам(і це не я один так думаю)
2) - тому, що ніхто "з нових" не приєднався до конкурсу Конкурс "Кращий прогноз курса" разом з Чаєм і Фейслесом.
.....немає у людей цікавості/азарту до курсу!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:18

  fefelova написав:До конца года 28, скриньте

:)
Не кормите троллей:
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