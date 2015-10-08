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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:14

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

  Alex2006 написав:Когда все хорошо - курс падает в сторону ЭОК

Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:
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