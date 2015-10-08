Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:14
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:
Додано: Вів 11 гру, 2018 08:01
Положение после ВП практически ничем не отличается от положения до ВП. От того ВП там только название. Хотели попытаться перенести выборы или хотя бы повысить рейтинг, но не сильно вышло. Так что, в целом, ничего не изменилось, панические настроения продолжают затухать, что позволяет курсу продолжать падение в сторону ЭОК(~23).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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