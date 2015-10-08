Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 гру, 2018 11:14
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
Додано: Вів 11 гру, 2018 08:01
Положение после ВП практически ничем не отличается от положения до ВП. От того ВП там только название. Хотели попытаться перенести выборы или хотя бы повысить рейтинг, но не сильно вышло. Так что, в целом, ничего не изменилось, панические настроения продолжают затухать, что позволяет курсу продолжать падение в сторону ЭОК(~23).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:38
Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
ЭОК уже 23?
Там что, рандом?
Додано: Сер 26 гру, 2018 12:19
Vitl
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 09:08
Vitl
Буде більше 29 можна трохи скинути долара і на грн депо... дивлячись як будемо іти вверх... до виборів можливі різні сюрпризи... як і писав після виборів курс буде нижче 29. це моє бачення...
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При введенні воєнного стану майже дійшли до 29, я не скидав. Поки так і залишається мій прогноз після виборів нижче 29. + сьогоднішній курс дає ще більші надії що так і буде.
Осінь-зима 2019 "ризикну" 28 - 30 коридор.
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