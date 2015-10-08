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ПРОГНОЗ курса
долара на 2018рік

ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:14

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

  Alex2006 написав:Когда все хорошо - курс падает в сторону ЭОК

Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:01

  Faceless написав:
  Alex2006 написав:Когда все хорошо - курс падает в сторону ЭОК

Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:

Положение после ВП практически ничем не отличается от положения до ВП. От того ВП там только название. Хотели попытаться перенести выборы или хотя бы повысить рейтинг, но не сильно вышло. Так что, в целом, ничего не изменилось, панические настроения продолжают затухать, что позволяет курсу продолжать падение в сторону ЭОК(~23).
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 10:38

Re: ПРОГНОЗ курса долара на 2018рік

Alex2006 написав:
  Faceless написав:
  Alex2006 написав:Когда все хорошо - курс падает в сторону ЭОК

Т.е. сейчас все хорошо, особенно ВП?:mrgreen:

Положение после ВП практически ничем не отличается от положения до ВП. От того ВП там только название. Хотели попытаться перенести выборы или хотя бы повысить рейтинг, но не сильно вышло. Так что, в целом, ничего не изменилось, панические настроения продолжают затухать, что позволяет курсу продолжать падение в сторону ЭОК(~23).
ЭОК уже 23?
Там что, рандом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:19

Vitl
Повідомлення Додано: Нед 23 вер, 2018 09:08
Vitl
Буде більше 29 можна трохи скинути долара і на грн депо... дивлячись як будемо іти вверх... до виборів можливі різні сюрпризи... як і писав після виборів курс буде нижче 29. це моє бачення...
______________________________________________________________________________________
При введенні воєнного стану майже дійшли до 29, я не скидав. Поки так і залишається мій прогноз після виборів нижче 29. + сьогоднішній курс дає ще більші надії що так і буде.
Осінь-зима 2019 "ризикну" 28 - 30 коридор.
AndrKZS
 
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