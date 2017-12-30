На думку аналітиків, показники ВВП в 2017 році поповзли вгору завдяки збільшенню цін на зовнішніх ринках на українську сировину
Дивися повний текст ВВП України. Прогнози на 2018.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 19:11
ВВП України. Прогнози на 2018
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП України. Прогнози на 2018.
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:11
Порошенко обратился к правительству с предложением поднять ее до 4100 грн.--- добрый "сцАрь" злые бояре?
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:20
после длительного воздержания всегда наступает облегчение или наслаждение,но можно и умереть от счастья.Давайте жить счастливо.
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