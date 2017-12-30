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ВВП України. Прогнози на 2018

ВВП України. Прогнози на 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:11

ВВП України. Прогнози на 2018

Пропонуємо до обговорення:
На думку аналітиків, показники ВВП в 2017 році поповзли вгору завдяки збільшенню цін на зовнішніх ринках на українську сировину

Дивися повний текст ВВП України. Прогнози на 2018.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:11

Порошенко обратился к правительству с предложением поднять ее до 4100 грн.--- добрый "сцАрь" злые бояре?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:20

после длительного воздержания всегда наступает облегчение или наслаждение,но можно и умереть от счастья.Давайте жить счастливо.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:19

  Джон написав:Порошенко обратился к правительству с предложением поднять ее до 4100 грн.--- добрый "сцАрь" злые бояре?

Предложил бы сразу 10 000 гривен, чтобы у всех достаток был.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:23

  freeze написав:
  Джон написав:Порошенко обратился к правительству с предложением поднять ее до 4100 грн.--- добрый "сцАрь" злые бояре?

Предложил бы сразу 10 000 гривен, чтобы у всех достаток был.

Ближе к выборам и 100.000 предложит (пообещает) :)
Всё IMHO
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