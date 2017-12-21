Відпочинок на гірськолижних курортах коштує набагато дорожче, ніж в теплих країнах.
Дивися повний текст Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 22:03
Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон
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Дивися повний текст Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон.
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:03
Туры в Европу?)))
Это разве что для тех, кто сам не может забронировать отель и авиабилеты.
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:35
Банско, Болгарія. 7 ночей в сімейному ґестхаусі 291 євро на двох, все включено, в т. ч. трансфер з/на гірськолижні траси. У вартість входить трансфер з/в Одесу, правда, в одну сторону доба в автобусі.
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