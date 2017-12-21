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Зимові канікули: названі середні
ціни на поїздки за кордон

Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:03

Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Відпочинок на гірськолижних курортах коштує набагато дорожче, ніж в теплих країнах.

Дивися повний текст Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:03

Туры в Европу?)))
Это разве что для тех, кто сам не может забронировать отель и авиабилеты.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:35

Банско, Болгарія. 7 ночей в сімейному ґестхаусі 291 євро на двох, все включено, в т. ч. трансфер з/на гірськолижні траси. У вартість входить трансфер з/в Одесу, правда, в одну сторону доба в автобусі.
v_klymus
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:28

Re: Зимові канікули: названі середні ціни на поїздки за корд

  antey1969 написав:Туры в Европу?)))
Это разве что для тех, кто сам не может забронировать отель и авиабилеты.

Нечего баловать, пускай в автобусе ночуют.
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