Розглядалися тільки бензинові і дизельні автомобілі.
Дивися повний текст Названо найекономічніші кросовери в Україні.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21
Названо найекономічніші кросовери в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найекономічніші кросовери в Україні.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21
Что за бред? SsangYong XLV, например, даже на сайте производителя указан расход от 6 литров на сотню. А они лишнего не напишут...
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