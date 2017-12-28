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Названо найекономічніші
кросовери в Україні

Названо найекономічніші кросовери в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21

Названо найекономічніші кросовери в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Розглядалися тільки бензинові і дизельні автомобілі.

Дивися повний текст Названо найекономічніші кросовери в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21

Что за бред? SsangYong XLV, например, даже на сайте производителя указан расход от 6 литров на сотню. А они лишнего не напишут...
hariton_ogly
 
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