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Названо найекономічніші
кросовери в Україні

Названо найекономічніші кросовери в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21

Названо найекономічніші кросовери в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Розглядалися тільки бензинові і дизельні автомобілі.

Дивися повний текст Названо найекономічніші кросовери в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21

Что за бред? SsangYong XLV, например, даже на сайте производителя указан расход от 6 литров на сотню. А они лишнего не напишут...
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Витрати для заміського пересування в режимі сонної черепахи?
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:30

Кросовер і економний речі несумісні
злий клоун
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:18

  злий клоун написав:Кросовер і економний речі несумісні

То, что они называют "кроссоверами" - это нечто с внедорожьем совсем несовместимое. Часто, берут хетчбек повышают клиренс, вешают пластиковый "внедорожный" обвес и "кроссовер" готов. Яркие примеры: Сандеро степвей, Ситро С4 Кактус, Мокка опелевская та же. А если машинка легенькая, да еще и полным приводом не отягощенная, к тому же с дизельком - почему бы ей не быть экономичной. Маркетинг - он такой маркетинг...
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:33

Написан бред по расходу, не ведитесь! Далее, надо учитывать не только расход, а и надежность(!) авто и здесь у половины списка серьезные проблемы...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:21

  Watcher написав:Написан бред по расходу, не ведитесь! Далее, надо учитывать не только расход, а и надежность(!) авто и здесь у половины списка серьезные проблемы...


Ну допустим с надежностью могут быть проблемы у СсангЙонга и Опеля.

Но это никак не половина списка.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 02:36

  Watcher написав:Написан бред по расходу, не ведитесь! Далее, надо учитывать не только расход, а и надежность(!) авто и здесь у половины списка серьезные проблемы...

Ну, может быть, и не так радужно с расходом, как в статье расписано. Но знакомая, из Днепра на Кактусе не выезжающая, реально в 5 литров укладывается, после Ренжа бензинового, её это сильно радует.
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