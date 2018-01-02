Розглядалися тільки бензинові і дизельні автомобілі.
Дивися повний текст Названо найекономічніші кросовери в Україні.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21
Названо найекономічніші кросовери в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найекономічніші кросовери в Україні.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:21
Что за бред? SsangYong XLV, например, даже на сайте производителя указан расход от 6 литров на сотню. А они лишнего не напишут...
Додано: Вів 02 січ, 2018 17:18
То, что они называют "кроссоверами" - это нечто с внедорожьем совсем несовместимое. Часто, берут хетчбек повышают клиренс, вешают пластиковый "внедорожный" обвес и "кроссовер" готов. Яркие примеры: Сандеро степвей, Ситро С4 Кактус, Мокка опелевская та же. А если машинка легенькая, да еще и полным приводом не отягощенная, к тому же с дизельком - почему бы ей не быть экономичной. Маркетинг - он такой маркетинг...
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:33
Написан бред по расходу, не ведитесь! Далее, надо учитывать не только расход, а и надежность(!) авто и здесь у половины списка серьезные проблемы...
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:21
Ну допустим с надежностью могут быть проблемы у СсангЙонга и Опеля.
Но это никак не половина списка.
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Додано: Сер 03 січ, 2018 02:36
Ну, может быть, и не так радужно с расходом, как в статье расписано. Но знакомая, из Днепра на Кактусе не выезжающая, реально в 5 литров укладывается, после Ренжа бензинового, её это сильно радует.
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