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Скільки незаконної реклами
демонтували у столиці в листопаді

Скільки незаконної реклами демонтували у столиці в листопаді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:54

Скільки незаконної реклами демонтували у столиці в листопаді

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді в Києві було демонтовано 928 незаконних рекламних носіїв, у тому числі 546 одиниць зняли самі власники.

Дивися повний текст Скільки незаконної реклами демонтували у столиці в листопаді.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:54

Интересно, а как они узнают про незконную рекламу? Специальные люди зарплату получают?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:30

Re: демонтували у столиці

А сколько появилось новый носителей "незаконной" рекламы?..
sal
 
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