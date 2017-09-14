У листопаді в Києві було демонтовано 928 незаконних рекламних носіїв, у тому числі 546 одиниць зняли самі власники.
Дивися повний текст Скільки незаконної реклами демонтували у столиці в листопаді.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 08:54
Скільки незаконної реклами демонтували у столиці в листопаді
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки незаконної реклами демонтували у столиці в листопаді.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:54
Интересно, а как они узнают про незконную рекламу? Специальные люди зарплату получают?
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:30
Re: демонтували у столиці
А сколько появилось новый носителей "незаконной" рекламы?..
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