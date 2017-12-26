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Блокування неякісної реклами
в браузері Google Chrome...

Блокування неякісної реклами в браузері Google Chrome...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:31

Блокування неякісної реклами в браузері Google Chrome...

Пропонуємо до обговорення:
Ще навесні стало відомо про намір Google додати в браузер Chrome блокування реклами.

Дивися повний текст Блокування неякісної реклами в браузері Google Chrome запрацює з 15 лютого.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:31

Ну наконец-то на Финансе можно будет нормально открывать страницы без баннеров на всю страницу
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
demyurg
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:54

  demyurg написав:Ну наконец-то на Финансе можно будет нормально открывать страницы без баннеров на всю страницу

Наивный...
Radon
 
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