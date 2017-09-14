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З 1 січня почав роботу Дорожній
фонд: скільки виділять...

З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 11:40

З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 11:40

Цікаво кого призначили керувать цим "солодким коритом".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:25

Re: почав роботу

А раньше что было? куда ушли сборы
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:31

  sal написав:А раньше что было? куда ушли сборы

Раньше шли в общий госбуджет, откуда уже выделяли (или не выделяли) на дороги. Теперь для дорог есть отдельная коробочка, откуда на другие цели брать нельзя
andretar
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