Про це повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять на дороги.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 11:40
З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять на дороги.
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:25
Re: почав роботу
А раньше что было? куда ушли сборы
Додано: Вів 02 січ, 2018 14:31
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