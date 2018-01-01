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В Україні змінилася гранична
швидкість в населених пунктах

В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:12

В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:12

Во всём мире улучшают дороги, чтоб быстрее ездили (тоннели, эстакады и т.д. ), а у нас ...
27661
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:38

А допустимое превышение с 20 до 10 км/ч так и не уменьшили :(
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:22

Re: 50

И что? изменилось
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:44

Пешеход, возникший внезапно из тьмы в 5 метрах перед капотом, не ощутит особой разницы, что тормозной путь уменьшился с 55 до 40 метров.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:54

  27661 написав:Во всём мире улучшают дороги, чтоб быстрее ездили (тоннели, эстакады и т.д. ), а у нас ...


Это не наш метод!
14 июня 2017 года на заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:32

Re: дороги

Так же мощные авто приводят к увеличению скорости передвижения, и это повышает аварийность.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:12

Губит людей не скорость. Губят людей опасные маневры.
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:16

Следующий шаг - введение лицензирования на покупку и владение топорами, кухонными ножами, лопатами, вилами. От этих инструментов людей гибнет больше, чем от боевого оружия.
ovg
 
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