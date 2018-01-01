Про це повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 12:12
В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах.
Додано: Вів 02 січ, 2018 12:12
Во всём мире улучшают дороги, чтоб быстрее ездили (тоннели, эстакады и т.д. ), а у нас ...
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:22
Re: 50
И что? изменилось
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:44
Пешеход, возникший внезапно из тьмы в 5 метрах перед капотом, не ощутит особой разницы, что тормозной путь уменьшился с 55 до 40 метров.
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:54
Это не наш метод!
14 июня 2017 года на заседании правительства глава "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что хорошие дороги приводят к увеличению скорости передвижения по ним, и это повышает аварийность.
Додано: Вів 02 січ, 2018 14:32
Re: дороги
Так же мощные авто приводят к увеличению скорости передвижения, и это повышает аварийность.
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:16
Следующий шаг - введение лицензирования на покупку и владение топорами, кухонными ножами, лопатами, вилами. От этих инструментов людей гибнет больше, чем от боевого оружия.
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