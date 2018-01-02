В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах

Та обсуждали это все в прошлом году. В этом - выполняйте!
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Додано: Вів 02 січ, 2018 17:30
Re: гранична швидкість
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:03
Осталось понять как влияют забытые дома права на смертность и несчастные случаи на дорогах?
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:22
Возможно, имеется ввиду управление, когда прав в принципе никогда не получал?
В Европу через жony!
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:22
+1
Особенно, с учетом наличия планшетов у полиции, подключенных к базе онлайн.
Сам видел как за 10 секунд, наряд полиции, прибывший по бытовому вызову, открыл по ФИО все данные по человеку: регистрацию, номер паспорта, вод.прав, номера имеющихся у него машин и т.п. данные о дтп, штрафах и т.д.
Этот пункт в админ нарушениях- явный пережиток, но почему то аваковцы его не тронули.
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:29
Нет. Все правильно человек написал.
Статья 126. Управление транспортными средствами лицами, которые не имеют
соответствующих документов или не предъявили их для проверки
Управление транспортными средствами водителями, которые не имеют при себе или не предъявили или не передали для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, талон к нему, регистрационных и других документов, подтверждающих право пользования или распоряжения транспортным средством, а в случаях, предусмотренных законодательством,
надлежаще оформленного дорожного (маршрутного) листа или документов на груз,
лицензионной карточки на транспортное средство, а так же полиса (договора)
обязательного страхование гражданско-правовой ответственности владельцев
наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта"), -
влечет наложение штрафа 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким ТС,
или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права
управления транспортным средством, - влекут наложение штрафа 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Управление транспортным средством лицом, лишенным права
управления транспортными средствами, - влечет наложение штрафа 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Додано: Вів 02 січ, 2018 19:32
Ощутит, даже если вы вообще не успеете нажать на тормоз, удар будет ощутимо слабее. Я даже за лобовые аварии молчу.
Тормозной путь, при благоприятных обстоятельствах, будет меньше 30 метров.
Ожидаю сильного улучшения ситуации.
Меня только вчера хотели на пешеходном переходит задавить )) типа, ему тормозить влом, а моё желание перейти для него была полная 'неожиданность'.
Тут видно, насколько ситуация лучше при 50 на средней машине:
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:44
EKO
Только что глянул на rada.gov.ua, 25 минимумов и осталось, а это 425 гривен, а не 10200.
600 необлагаемых нашел только в статье за пьянку (и некоторых других, к ДД не относящихся).
В Европу через жony!
Додано: Вів 02 січ, 2018 22:52
Друзья сообщитем где можно увидеть траспорт движущийся со скоростью до 50 км в час, уж больно посмотреть охота ;)
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