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В Україні змінилася гранична
швидкість в населених пунктах

В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:30

Re: гранична швидкість

  stokoz написав:можна подумать, что у нас люди погибали из за того, что много ДТП со скоростью 60..и снижение до 50 что то изменит..

Та обсуждали это все в прошлом году. В этом - выполняйте!
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:03

Осталось понять как влияют забытые дома права на смертность и несчастные случаи на дорогах?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:22

  Ratatui написав:Осталось понять как влияют забытые дома права на смертность и несчастные случаи на дорогах?


Возможно, имеется ввиду управление, когда прав в принципе никогда не получал?
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:22

  Ratatui написав:Осталось понять как влияют забытые дома права на смертность и несчастные случаи на дорогах?

+1
Особенно, с учетом наличия планшетов у полиции, подключенных к базе онлайн.
Сам видел как за 10 секунд, наряд полиции, прибывший по бытовому вызову, открыл по ФИО все данные по человеку: регистрацию, номер паспорта, вод.прав, номера имеющихся у него машин и т.п. данные о дтп, штрафах и т.д.
Этот пункт в админ нарушениях- явный пережиток, но почему то аваковцы его не тронули.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:29

  summacut написав:
  Ratatui написав:Осталось понять как влияют забытые дома права на смертность и несчастные случаи на дорогах?


Возможно, имеется ввиду управление, когда прав в принципе никогда не получал?


Нет. Все правильно человек написал.

Статья 126. Управление транспортными средствами лицами, которые не имеют
соответствующих документов или не предъявили их для проверки

Управление транспортными средствами водителями, которые не имеют при себе или не предъявили или не передали для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, талон к нему, регистрационных и других документов, подтверждающих право пользования или распоряжения транспортным средством, а в случаях, предусмотренных законодательством,
надлежаще оформленного дорожного (маршрутного) листа или документов на груз,
лицензионной карточки на транспортное средство, а так же полиса (договора)
обязательного страхование гражданско-правовой ответственности владельцев
наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта"), -
влечет наложение штрафа 25 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким ТС,
или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права
управления транспортным средством, - влекут наложение штрафа 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Управление транспортным средством лицом, лишенным права
управления транспортными средствами, - влечет наложение штрафа 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:32

  warlamp написав:Пешеход, возникший внезапно из тьмы в 5 метрах перед капотом, не ощутит особой разницы, что тормозной путь уменьшился с 55 до 40 метров.


Ощутит, даже если вы вообще не успеете нажать на тормоз, удар будет ощутимо слабее. Я даже за лобовые аварии молчу.

Тормозной путь, при благоприятных обстоятельствах, будет меньше 30 метров.
Ожидаю сильного улучшения ситуации.

Меня только вчера хотели на пешеходном переходит задавить )) типа, ему тормозить влом, а моё желание перейти для него была полная 'неожиданность'.

Тут видно, насколько ситуация лучше при 50 на средней машине:
https://www.youtube.com/watch?v=oCHTnSxX3Ko
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:19

если дальше так пить то думаю предельная скорость упадет до 5 км.ч
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:44

EKO

Только что глянул на rada.gov.ua, 25 минимумов и осталось, а это 425 гривен, а не 10200.

600 необлагаемых нашел только в статье за пьянку (и некоторых других, к ДД не относящихся).
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summacut
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:52

Друзья сообщитем где можно увидеть траспорт движущийся со скоростью до 50 км в час, уж больно посмотреть охота ;) В стране победившего кретинизма принятие правил без возможности контроля их соблюдения норма ;)
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 23:46

  summacut написав:EKO

Только что глянул на rada.gov.ua, 25 минимумов и осталось, а это 425 гривен, а не 10200.

600 необлагаемых нашел только в статье за пьянку (и некоторых других, к ДД не относящихся).


Про штрафы за пьянку и 10200 - это не ко мне. Я о них нигде не писал. Разговор шел о забытых дома водительских удостоверениях и страховках и штрафах за это. Что в свете того, что страховые полисы сейчас электронные и свободно пробиваются по номеру в онлайне, как и данные по машине и водителю - штраф за их не предоставление просто идиотизм.
EKO
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