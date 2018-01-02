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В Україні змінилася гранична
швидкість в населених пунктах

В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 05:07

EKO
Я о том, что за забытые права как было 25 минимумов (или 425 гривен), так и осталось. А 10200 - это за пьянку (судя по той редакции КОАП, которая лежит на сайте ВР).

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page7

Но даже это, по моему мнению, многовато. Забытое дома, на работе и т.п. водительское удостоверение никоим образом не ухудшает чью либо безопасность на дороге. Даже наоборот, водитель, который забыл права и вспомнил об этом уже за рулем, будет ехать аккуратней (если он не де***). Тем более, что у селфиков на руках планшет, в котором вся инфа обо всех (с фото, я надеюсь).
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:30

Re: возможно

  summacut написав:имеется ввиду управление, когда прав в принципе никогда не получал

Или их забрали за нарушения.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:45

  sal написав:
  summacut написав:имеется ввиду управление, когда прав в принципе никогда не получал

Или их забрали за нарушения.


Всё как обычно. Каждый мент будет трактовать как ему удобней. Поэтому, что имеют то и введут.

Должно быть конкретно за какое нарушение (отсутствуют в принципе,лишили за пьянку, забыл взять).
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:56

  Igorten написав:Друзья сообщитем где можно увидеть траспорт движущийся со скоростью до 50 км в час, уж больно посмотреть охота ;) В стране победившего кретинизма принятие правил без возможности контроля их соблюдения норма ;)


Та кому он нужен тот контроль, главное распилить как можно больше денег
на установке мифических камер. Все эти законы до одного места, пока нет
механизмов контроля, а даже если и поставят камеры кому будут штрафы присылать?
На дорогах половина авто проданных по доверенности или вообще на иностранной регистрации плюс куча всяких других "хитросделанных" которые в судах докажут что в момент нарушения они за рулем не были :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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