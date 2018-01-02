В Україні змінилася гранична швидкість в населених пунктах
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Но даже это, по моему мнению, многовато. Забытое дома, на работе и т.п. водительское удостоверение никоим образом не ухудшает чью либо безопасность на дороге. Даже наоборот, водитель, который забыл права и вспомнил об этом уже за рулем, будет ехать аккуратней (если он не де***). Тем более, что у селфиков на руках планшет, в котором вся инфа обо всех (с фото, я надеюсь).
Igorten написав:Друзья сообщитем где можно увидеть траспорт движущийся со скоростью до 50 км в час, уж больно посмотреть охота В стране победившего кретинизма принятие правил без возможности контроля их соблюдения норма
Та кому он нужен тот контроль, главное распилить как можно больше денег на установке мифических камер. Все эти законы до одного места, пока нет механизмов контроля, а даже если и поставят камеры кому будут штрафы присылать? На дорогах половина авто проданных по доверенности или вообще на иностранной регистрации плюс куча всяких других "хитросделанных" которые в судах докажут что в момент нарушения они за рулем не были