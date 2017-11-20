Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами почав роботу 31 грудня.
Дивися повний текст Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий режим.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 13:10
Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий режим.
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:48
Re: спасибо, петя
Это очень круто. Объединяет тех, кто не фанат алкоголя и с детьми и с деньгами.
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