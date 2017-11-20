Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами почав роботу 31 грудня.
Дивися повний текст Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий режим.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 13:10
Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий режим.
Додано: Вів 02 січ, 2018 13:48
Re: спасибо, петя
Это очень круто. Объединяет тех, кто не фанат алкоголя и с детьми и с деньгами.
Додано: Вів 02 січ, 2018 21:41
Раньше тоже вроде бы визы не оформляли ? Странно как-то и то, что без виз в зону Шенгена въехало аж 3% из въезжающих туда из Украины. Остальные украинцы оформляли визы. Вот интересно , за чем люди визы оформляют , если можно без них ? Абсурд какой-то. В чем обман ?
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