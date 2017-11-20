RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Між Україною та ще однією країною
почав діяти безвізовий...

Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:10

Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий...

Пропонуємо до обговорення:
Безвізовий режим України з Об’єднаними Арабськими Еміратами почав роботу 31 грудня.

Дивися повний текст Між Україною та ще однією країною почав діяти безвізовий режим.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79059
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:10

Это круто, особенно для тех, кто не фанат алкоголя и с детьми.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1253
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 13:48

Re: спасибо, петя

Это очень круто. Объединяет тех, кто не фанат алкоголя и с детьми и с деньгами.
sal
 
Повідомлень: 1833
З нами з: 25.03.16
Подякував: 233 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:41

Раньше тоже вроде бы визы не оформляли ? Странно как-то и то, что без виз в зону Шенгена въехало аж 3% из въезжающих туда из Украины. Остальные украинцы оформляли визы. Вот интересно , за чем люди визы оформляют , если можно без них ? Абсурд какой-то. В чем обман ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3872
З нами з: 07.05.11
Подякував: 606 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...
R2 » Вів 02 січ, 2018 11:40
6 171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 17:33
sal
«Львівводоканал» почав майнити криптовалюту - ЗМІ
R2 » Пон 20 лис, 2017 13:23
5 333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2017 20:38
zzzxxx
Українська судноплавна компанія однією з перших у світі...
R2 » Пон 04 гру, 2017 01:49
2 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2017 08:16
sensei
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51066)
02.01.2018 22:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.