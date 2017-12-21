RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 1 січня оновлення до
Windows 10 стає платним

З 1 січня оновлення до Windows 10 стає платним
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:37

З 1 січня оновлення до Windows 10 стає платним

Пропонуємо до обговорення:
Однак досі фактично безкоштовне оновлення так і залишалося доступним через пропозицію для користувачів допоміжних технологій.

Дивися повний текст З 1 січня оновлення до Windows 10 стає платним.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79054
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 14:37

"Стает платным" ? Редактор Вы серьезно?
Amat
 
Повідомлень: 1575
З нами з: 21.12.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, iAlex і 31 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 січня почав роботу Дорожній фонд: скільки виділять...
R2 » Вів 02 січ, 2018 11:40
6 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 17:33
sal
Оновлення Ubuntu пошкоджує прошивки ноутбуків
R2 » Чет 21 гру, 2017 23:45
3 167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 20:22
myshapiton
Український шоколад з січня повинен відповідати...
R2 » Сер 20 гру, 2017 11:58
3 137
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 12:26
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51046)
02.01.2018 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.