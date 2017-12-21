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З 1 січня оновлення до Windows 10 стає платним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Однак досі фактично безкоштовне оновлення так і залишалося доступним через пропозицію для користувачів допоміжних технологій.
Дивися повний текст З 1 січня оновлення до Windows 10 стає платним
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Додано: Вів 02 січ, 2018 14:37
"Стает платным" ? Редактор Вы серьезно?
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