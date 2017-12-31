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В Україні повільно
оживає промисловість

В Україні повільно оживає промисловість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:19

В Україні повільно оживає промисловість

Пропонуємо до обговорення:
При цьому в порівнянні з жовтнем-2017 промвиробництво зросло також на 0,6%. Цей показник розрахований з урахуванням коригування на ефект календарних днів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:19

Цікаво, а в заголовку наголос на слові "повільно", чи "оживає"?
ovg
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:35

Re: наголос

Она еще пока жива.
sal
 
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