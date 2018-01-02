При цьому в порівнянні з жовтнем-2017 промвиробництво зросло також на 0,6%. Цей показник розрахований з урахуванням коригування на ефект календарних днів.
Дивися повний текст В Україні повільно оживає промисловість.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 15:19
В Україні повільно оживає промисловість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні повільно оживає промисловість.
Додано: Вів 02 січ, 2018 17:35
Re: наголос
Она еще пока жива.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:25
а какая у нас промышленность вообще существует кроме добывающей и сельхоз. Надо написать про героев которые умудрились оживить то, что развалили за 26 лет.
Додано: Сер 03 січ, 2018 00:06
Пожар в больнице. Пожарные все потушили. Подходят к главврачу:
-Есть жертвы. В подвале было трое. Двоих мы откачали, одного не смогли…
Главврач теряет сознание. Откачивают его и спрашивают, в чем дело?
-Вообще-то у нас там морг…
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