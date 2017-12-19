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25 мільйонів доларів у біткоїнах,
які пожертвували на...

25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:22

25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє The Daily Beast.

Дивися повний текст 25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на WikiLeaks, зникли з рахунків організації - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:22

Что за заголовок в стиле жёлтой прессы? Исчезли, это если их украли. Фактически их разбросали по нескольким адресам в целях безопасности ещё 4 года назад.
phantom_systems
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