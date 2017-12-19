Про це повідомляє The Daily Beast.
Дивися повний текст 25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на WikiLeaks, зникли з рахунків організації - ЗМІ.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 15:22
25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 25 мільйонів доларів у біткоїнах, які пожертвували на WikiLeaks, зникли з рахунків організації - ЗМІ.
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:22
Что за заголовок в стиле жёлтой прессы? Исчезли, это если их украли. Фактически их разбросали по нескольким адресам в целях безопасности ещё 4 года назад.
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