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Ripple обігнав ефір за капіталізацією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:30
Пропонуємо до обговорення:
На друге місце в списку найбільших криптовалют, зсунувши ефір (Ethereum) на третє місце, вийшла XRP - криптовалюта каліфорнійського стартапу Ripple, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація криптовалюти XRP склала $59 млрд, перевищивши аналогічні показники таких технологічних компаній, як Uber і Didi Chuxing.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 15:30
Дело не в премайне, так как абсолютное большинство эфирных монет тоже оттуда. Дело в том, что риплы вообще не монеты, а долговые обязательства.
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