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БОД в Канаді позбавить від бідності 100 000 осіб до 2023...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 15:59
Пропонуємо до обговорення:
Уряд вважає, що допомоги з працевлаштуванням вже недостатньо, щоб позбавити людину злиднів.
Дивися повний текст БОД в Канаді позбавить від бідності 100 000 осіб до 2023 року
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