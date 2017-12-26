RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
БОД в Канаді позбавить від
бідності 100 000 осіб до 2023...

БОД в Канаді позбавить від бідності 100 000 осіб до 2023...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 15:59

БОД в Канаді позбавить від бідності 100 000 осіб до 2023...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд вважає, що допомоги з працевлаштуванням вже недостатньо, щоб позбавити людину злиднів.

Дивися повний текст БОД в Канаді позбавить від бідності 100 000 осіб до 2023 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79054
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iAlex і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Жертвами корейської криптопіраміди стали 18 тис. осіб
R2 » Вів 26 гру, 2017 17:00
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 17:00
antonivs3
Amazon залишить без роботи 24 000 осіб в цьому році
R2 » Сер 06 гру, 2017 08:36
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2017 08:36
link654
До 2030 року автоматизація позбавить роботи 800 млн осіб...
R2 » П'ят 01 гру, 2017 19:03
2 129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2017 19:18
lapay
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.