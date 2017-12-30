Україна посіла перше місце серед пострадянських країн в...

Додано: Вів 02 січ, 2018 16:05

Уже неплохо, есть какой-то результат.



Но параллельно сразу же возникли три мысли.



1. Время сравнения - 2010 год - 2017 год за время президентства Януковича и Порошенко такой большой рывок. Может кому-то будет не лень, и напишет что-там было по раздельности до 2014 и после.

2. Надо в рейтинге скорости улучшения отчетливо понимать, что у Сингапура или Финляндии нет никаких шансов победить - некуда двигаться вперед )))

3. Еще мне непонятно каким образом тоталитарные Россия и Беларусь с большим отрывом в этом уже основном рейтинге ведения бизнеса опережают Украину, где я уже четыре года подряд непрерывно слышу, мы упрощаем, мы гарантируем. Что там нельзя за месяц-полгода всё упростить и прогарантировать? Не знаете как спросите у Саакашвили как надо быстро двигаться в рейтингах. Загнали Саакашвили на крышу? Так спросите у эстонцев. А то так и чувствуется такое напряжение мозга - как нам упростить и улучшить. Всё хорошее уже сделано до вас, просто прочитайте как делали умные люди и сделайте также.