Країна з 2010 по 2017 рік піднялася в рейтингу на 24,21 пункту - до 63,9 пункту.
Дивися повний текст Україна посіла перше місце серед пострадянських країн в рейтингу поліпшення ділового клімату - Financial Times.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 16:05
Україна посіла перше місце серед пострадянських країн в...
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Дивися повний текст Україна посіла перше місце серед пострадянських країн в рейтингу поліпшення ділового клімату - Financial Times.
Додано: Вів 02 січ, 2018 16:05
Уже неплохо, есть какой-то результат.
Но параллельно сразу же возникли три мысли.
1. Время сравнения - 2010 год - 2017 год за время президентства Януковича и Порошенко такой большой рывок. Может кому-то будет не лень, и напишет что-там было по раздельности до 2014 и после.
2. Надо в рейтинге скорости улучшения отчетливо понимать, что у Сингапура или Финляндии нет никаких шансов победить - некуда двигаться вперед )))
3. Еще мне непонятно каким образом тоталитарные Россия и Беларусь с большим отрывом в этом уже основном рейтинге ведения бизнеса опережают Украину, где я уже четыре года подряд непрерывно слышу, мы упрощаем, мы гарантируем. Что там нельзя за месяц-полгода всё упростить и прогарантировать? Не знаете как спросите у Саакашвили как надо быстро двигаться в рейтингах. Загнали Саакашвили на крышу? Так спросите у эстонцев. А то так и чувствуется такое напряжение мозга - как нам упростить и улучшить. Всё хорошее уже сделано до вас, просто прочитайте как делали умные люди и сделайте также.
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