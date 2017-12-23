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Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Повільна смерть готівкових грошей стала глобальним явищем. Смарт-картки та мобільні платежі поступово переміщують світ в безготівкове суспільство, і центробанки все більшої кількості країн відмовляються від карбування дрібних, пише ECNS.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 18:46
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