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Готівка поступово виходить
з обігу у всьому світі

Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:46

Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі

Пропонуємо до обговорення:
Повільна смерть готівкових грошей стала глобальним явищем. Смарт-картки та мобільні платежі поступово переміщують світ в безготівкове суспільство, і центробанки все більшої кількості країн відмовляються від карбування дрібних, пише ECNS.

Дивися повний текст Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі.
R2
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hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 05:41

Re: Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі

Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:12

  flashgingo написав:Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.

Даже у нас из года в год доля таких "снимающих в 0" все меньше и меньше
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:37

  flashgingo написав:Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.

А какой смысл НЕ снимать под 0? С зарплатных карт можно снимать без комиссии. Во время очередного банковского коллапса с неработающими терминалами и пустыми банкоматами будете пластиковую карту кушать? Или будете выстаивать километровую очередь в отделение банка, вместе с такими же страдальцами, чтоб забрать СВОИ же деньги?

Те, кто НЕ снимает с зарплатной карты всё под 0, очень ТУП. И эта тупость будет уходить только с горьким опытом.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 11:07

  safonovstanislav написав:
  flashgingo написав:Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.

А какой смысл НЕ снимать под 0? С зарплатных карт можно снимать без комиссии. Во время очередного банковского коллапса с неработающими терминалами и пустыми банкоматами будете пластиковую карту кушать? Или будете выстаивать километровую очередь в отделение банка, вместе с такими же страдальцами, чтоб забрать СВОИ же деньги?

Те, кто НЕ снимает с зарплатной карты всё под 0, очень ТУП. И эта тупость будет уходить только с горьким опытом.

Как страшно жить ... Если будет зомби апокалипсис, то вас не спасет даже бакс. Получили деньги - скупили на все деньги соль, спички и макароны :mrgreen:
Вероятность что у вас обчистят квартиру куда выше, чем завалится банковская система. Да и в случае обвала, обычно можно расплачиваться картой на какую-то сумму, а если вас обчистили , то можете только лапу совать ...
ssnet
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