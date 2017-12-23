|
|
|
Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Повільна смерть готівкових грошей стала глобальним явищем. Смарт-картки та мобільні платежі поступово переміщують світ в безготівкове суспільство, і центробанки все більшої кількості країн відмовляються від карбування дрібних, пише ECNS.
Дивися повний текст Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79061
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 02 січ, 2018 18:46
Сигнал для нумизматов
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2018 05:41
Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.
-
flashgingo
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 15.09.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2018 09:12
flashgingo написав:
Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.
Даже у нас из года в год доля таких "снимающих в 0" все меньше и меньше
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 19049
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1048 раз.
- Подякували: 4269 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 січ, 2018 10:37
flashgingo написав:
Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.
А какой смысл НЕ снимать под 0? С зарплатных карт можно снимать без комиссии. Во время очередного банковского коллапса с неработающими терминалами и пустыми банкоматами будете пластиковую карту кушать? Или будете выстаивать километровую очередь в отделение банка, вместе с такими же страдальцами, чтоб забрать СВОИ же деньги?
Те, кто НЕ снимает с зарплатной карты всё под 0, очень ТУП. И эта тупость будет уходить только с горьким опытом.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1327
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 156 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 січ, 2018 11:07
safonovstanislav написав: flashgingo написав:
Нас пока это не касается. у нас в дни зарплаты очереди в банкоматы. Люди снимают под 0, и идут с бумажками в соседний АТБ за продуктами.
А какой смысл НЕ снимать под 0? С зарплатных карт можно снимать без комиссии. Во время очередного банковского коллапса с неработающими терминалами и пустыми банкоматами будете пластиковую карту кушать? Или будете выстаивать километровую очередь в отделение банка, вместе с такими же страдальцами, чтоб забрать СВОИ же деньги?
Те, кто НЕ снимает с зарплатной карты всё под 0, очень ТУП. И эта тупость будет уходить только с горьким опытом.
Как страшно жить ... Если будет зомби апокалипсис, то вас не спасет даже бакс. Получили деньги - скупили на все деньги соль, спички и макароны
Вероятность что у вас обчистят квартиру куда выше, чем завалится банковская система. Да и в случае обвала, обычно можно расплачиваться картой на какую-то сумму, а если вас обчистили , то можете только лапу совать ...
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1254
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|