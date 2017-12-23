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Готівка поступово виходить
з обігу у всьому світі

Готівка поступово виходить з обігу у всьому світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 23:19

По теме статьи, а не оффтопного обсуждения.

Написали, что США, мол, отказываются выпускать монеты в 1 доллар, ибо дорого. Но их по другой причине перестали выпускать. Был вполне логичный план замены банкноты в 1 доллар монетами, так как в развитых страна редко встречаются банкноты, номинал которых менее 5 долл. (Еврозона, Британия, Швейцария; в Канаде, Японии, Австралии и Исландии чуть менее 5 долл., даже 100 чешских крон - почти 5 долл.). Но! Доллар США - жутко популярная валюта. Однодолларовая банкнота очень широко ходит в нищих, прежде всего африканских странах (при зарплате в доллар в день и менее как раз такой номинал для накопления и нужен). Если попытаться изымать эту банкноту из обращения, доллар США сильно потеряет в авторитете. Вот поэтому долларовые монеты на какое-то время и перестали выпускать (так как общее неписанное правило оборота валюты за границей - исключение из обращения иностранных монет).

Вообще никуда кеш не денется еще долго. И из-за угрозы форс-мажоров, и из-за того, что население африканских и прочих недоразвитых стран растет куда быстрее, чем уровень их развития. А главное - из-за теневой экономики (не представляю, что моя соседка будет продавать самограй за биткойны, то же касается проституток и взяток врачам и таможенникам; в развитых странах ситуация отличается, но там выше спрос на наркоту)
max_us_ua
 
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