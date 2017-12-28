Про це повідомляє Delfi.
Дивися повний текст Литва з нового року заборонила вживати алкоголь молоді до 20 років.
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:12
Литва з нового року заборонила вживати алкоголь молоді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Литва з нового року заборонила вживати алкоголь молоді до 20 років.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:12
Да это что-то рано сильно... В нормальных странах законно употреблять с 22 можно.
Додано: Вів 02 січ, 2018 20:20
Треба підходити гнучно (agile) до будь якої справ
пива - з 20років
водка - з 30
коньяк бренді віскі - із 40 ка
із 50..... (ну якщо доживете) то яду більше не захочете
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